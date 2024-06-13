محافظ الدقهلية: اتفاق لفتح مكاتب بريد رئيسية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء، 18 و19 يونيو الجاري تخفيفا للعبئ عن المواطنين.

قال مختار: “إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات تخفيفا للعبئ عنهم”.

ومن جهته، أوضح أيمن ناصف، مدير عام بريد الدقهلية، إن مواعيد العمل بالمكاتب المقرر فتحها خلال الأيام المقررة من إجازة العيد ستكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى تقديم مكاتب البريد خلال اجازة العيد لخدمات صرف المعاشات وقبول توريدات شركات الجمله ومحطات البنزين وقضاء متطلبات العملاء الماليه والبريدية في كل الاحتياجات.

وفي هذا الصدد، وجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه ومتابعتة المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية احتفالا باليوم العالمي للدراجات بالمنصورة

كان انطلق ماراثون الدراجات الهوائية، صباح اليوم الخميس، من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة، حيث اعطى إشارة البدء لانطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة ومندوب وزارة الشباب والرياضة الدكتور إبراهيم زكريا، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيبه مدير إدارة البرامج الرياضية، والسادة رؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية، والسادة الاخصائيين بالإدارة العامة للرياضة والإعلام والربط الإلكتروني.

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ماراثون الدراجات الهوائية احتفالًا باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة واعلنته يوم 3 من يونيو يوما عالميًا للدراجات، وذلك نظرا لما تتصف الدراجة الهوائية من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة.