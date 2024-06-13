الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد طرحه بـ24 ساعة.. كم بلغت إيرادات فيلم "أهل الكهف" ؟

اهل الكهف
اهل الكهف

انطلق فيلم أهل الكهف في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء، محققًا إيرادات منخفضة، بعدما تصدر فيلم "ولاد رزق" الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري. 

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، إن فيلم أهل الكهف جاء في المركز الثالث بعد فيلمي "ولاد رزق" و"اللعب مع العيال" حيث حقق ١٦٢ ألف جنيه فقط في أول ليالي عرضه. 

قصه فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه أيمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

أبطال فيلم أهل الكهف

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.

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