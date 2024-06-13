الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالخل والثوم.. طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024

فتة اللحم
فتة اللحم

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، الذي تفصلنا عنه حاليًا أيام قليلة، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق لعمل فتة اللحم في العيد، حيث تعتبر من أشهر الأكلات في مصر في عيد الأضحى المبارك، ومن أكثر الوجبات المحببة لقلوب المصريين، خاصة مع لحم الضآن، والمرق.

طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024

 ويرصد الدستور في التقرير التالي طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024.

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مقادير فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024

  • عيش مقطع.
  • لحم.
  • عصير ليمون.
  • 2 فص ثوم مهروس.
  • 1-2 ملعقة صغيرة من ملح حسب الرغبة.
  • 125 جم بذور الرمان.
  • ملعقة ونصف ملعقة صنوبر محمص.
  • أرز

طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024

1- سخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

2- فرد مثلثات الخبز على صينية خبز كبيرة وحمصها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى تصبح مقرمشة.

3- ارفعي النار لدرجة متوسطة ضعى الطماطم يضاف الكمون والكزبرة وملعقة صغيرة من كل من الفلفل وملح وارفعي الحرارة إلى درجة حرارة مرتفعة.

4- أضيفي اللحم المفروم واستخدمي شوكة لتكسيره قليلًا وقومي بلف المقلاة حتى تفقد لونها الأحمر اخفضي الحرارة مرة أخرى إلى متوسطة واطهيها لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج اللحم تمامًا. 

5- تذوقي لترى ما إذا كنت تريدين إضافة المزيد من الملح، ثم ارفعي عن النار.

6- رتبى مثلثات الخبز فى طبق دائرى ضعي فوقها الأرز واللحم البقري مع الصلصة.

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طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى بالخل والثوم

  • يسلق اللحم ويسكب معه البصل المفروم والقليل من الفلفل الأسود وعندما ينضج يضاف الملح.
  • في وعاء آخر يغسل الأرز جيدًا.
  • في وعاء آخر يوضع السمن ثم يوضع الثوم ثم عصير الطماطم وأضيفي ملعقة كبيرة من الخل
  • في وعاء آخر يوضع اللحم ونضع معه ملعقة ملح ونقلب جيدًا ونغطيها ونتركها على النار حتى تنضج تمامًا.
  • أطفئ النار على الخبز واتركه يبرد.
  • في صحن التقديم يوشع الأرز ثم يرص الأرز ثم نضع معه ملعقتين كبيرتين من شوربة اللحم مع ملعقة كبيرة من الصلصة المحضرة مسبقًا ونقلبها.
  • انشر الأرز فوق الخبز، ثم ضعي طبقة صغيرة من صلصة الطماطم، ثم ضعي قطع اللحم فوق الطبق.
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