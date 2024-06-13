الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات ببني سويف

الماراثون
الماراثون

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في إطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الدراجات، ضمن فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للدراجات، والذي يقام على مستوى محافظات الجمهورية.

وشارك في الماراثون  200متسابقا ومتسابقة من مختلف الأعمار من طلبة الجامعة والإدارات الشبابية والاتحاد المصري للدراجات، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة حتى مركز شباب العبور  بطريق كورنيش النيل، حيث تم توزيع بعض لهدايا العينية على المشاركين.

شهد انطلاق الماراثون حضور هشام الجبالى مدير عام المديرية،الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، ومحمد شعبان مندوب الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية متابع الوزارة، وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة والاخصائيين بالإدارة الدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس فرع بنى سويف للدراجات وغادة شحاتة المدير التنفيذي للفرع.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للقائمين على تنفيذ الماراثون والمشاركين فيه، معربا عن سعادته للمشاركة  والتواجد في هذا الحدث، منوها عن تكليفات المحافظ للجهات ذات الصلة بتوفير التيسيرات المطلوبة لإقامة الماراثون.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه كريستان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير الفرنسي ايريك شوفاليه،صوامع كوم أبوراضي بالواسطى، ضمن برنامج زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للمحافظة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

شهد المحافظ اللقاء الذي أقيم بسرادق داخل مجمع الصوامع،تضمن عرضا موجزا وكلمات لسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي وقيادات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تركزت حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع التخزين من الصوامع والتعاون في مجال زيادة السعات التخزينية لمواقع تخزين واستلام الحبوب لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من استهلاك القمح،حيث يساهم  الاتحاد الأوروبي في تطوير وإنشاء ورفع كفاءة عدد من المواقع التخزينية في العديد من المحافظات.

الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
الماراثون
بني سويف الدراجات محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد كورنيش النيل

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