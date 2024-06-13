الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع إمبراطور الكيف بمدينة نصر لحيازته مخدرات بـ3 ملايين جنيه

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع متهم بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه بمدينة نصر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.


التحقيق مع إمبراطور الكيف في مدينة نصر

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة التحريات اليوتيوبر نيابة مدينة نصر الاقراص المخدرة إمبراطور الكيف مدينة نصر

مواد متعلقة

محاكمة سائق أوبر في واقعة فتاة مدينة نصر.. 14 يوليو

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل