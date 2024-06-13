التحقيق مع إمبراطور الكيف بمدينة نصر لحيازته مخدرات بـ3 ملايين جنيه

تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع متهم بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه بمدينة نصر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.



التحقيق مع إمبراطور الكيف في مدينة نصر

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.