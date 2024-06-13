صيام يوم عرفة من الموضوعات المهمة في الوقت الحالي والموافق هذا العام السبت 14 يونيو 2024، ويوافق هجريًا التاسع من شهر ذو الحجة 1445، ولذلك صيام هذا اليوم من أكثر العبادات المهمة التي جاء فيها الكثير من الأحاديث.

حكم صيام يوم عرفة وفضل صيامه والأعمال المستحبة

ننشر في التقرير التالي حكم صيام يوم عرفة وفضل الصيام وكذلك الأعمال المستحبة في هذا اليوم.

حكم صيام يوم عرفة

أما عن حكم صيام عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج وورد في حكم صيامها ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية).

وفي حديث مسلم جاء: “مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ”.

فضل صيام يوم عرفة

وعن فضل صيام يوم عرفة ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفِّر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده.

ويعرف عن يوم عرفة أنه يوم العتق من النار والدال ع ذلك ما روي عن الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: “ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء”.

فضل الدعاء يوم عرفة

وعن فضل استغلال يوم عرفة بالصيام والدعاء ما جاء عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له

دعاء يوم عرفة

اللهم طيِّب خاطري بما يسرني

اللّهم حقِّق حُلمي، اللّهم أَجِب دعوةَ قلبي، اللّهم قدرًا جميلًا وخبرا جميلا ودعوة مستجابة

اللّهم املَأنا بسكونِ النفسِ وطمأنينةِ القلب وراحةِ البالِ وجميلِ الستر وكمال العافية يارب العالمين

اللهم إن كنت قد عصيتك فهذا ليس استخفافا بك ولا استهتارا، ولكن من ضعف نفسي فإنها تأمر بالسوء فسامحني وإليك قربني وعن عصيانك يا رباه جنبني وأبعدني

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

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