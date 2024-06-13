الأمن العام يضبط 354 قضية مخدرات و134 سلاحًا ناريًا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات عن ضبط 354 قضية مواد مخدرة بإجمالي 333 متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت طن و235 كيلو جرام و787 جرام، كمية من مخدر الهيدرووزنت 4 أطنان و33 كيلو جرام و480 جرام، كمية من بذور البانجو المخدر وزنت 100 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 25.850 كيلو جرام، كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو جرام، 250 مللى لذات المخدر، كمية من مخدر الهيروين وزنت 18.434 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 9،178 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 4.990 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.130 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت (كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 610 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 30 جرام، 7،303،48 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 134 سلاحًا ناريًا متنوعًا ما بين البنادق الآلية والخرطوش بحوزة 125 متهمًا، كما تم ضبط 211 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84355 حكمًا قضائيًا متنوعًا، 329 حكم جناية، 26594 حكم حبس جزئى، 4292 حكم حبس مستأنف، 42148 حكم غرامة، 10992 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا حادث.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 22 متهمًا، كما تم ضبط 20 متهمًا بالبلطجة، و 221 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 21724 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: تم فحص 85 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.