الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشهر ترانيم الاقباط خلال الاحتفال بعيد الصعود المجيد

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو احد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للأعياد.

أشهر ترانيم عيد الصعود

وقال المرنم القبطي مينا توفيق، من ايبارشية البحيرة، في تصريح خاص لـ " الدستور" إن هناك ترانيم يتميز بها عيد الصعود عن غيره من بقية الأعياد القبطية مثل ترنيمة (قد مضى) التي تقول.

 1- قد مضى سيدي للسما ليعد مكانًا لنا حتى حيثما يكون نبقه معه ملكي في سلام وعز وهنا القرار - يالا لشوقي للسما دار راحة لنا.. شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا
2- قد نلاقي ألامًا هنا في مسيرنا مع ربنا.. إن وعده أمين فهو معنا كل حين يذهب الحزن عنا والأنين
3- أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة.. لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد وسأنشدها إلى الأبد
4- ها هنا موطني للأبد مع حبيبي المسيح الصمد.. سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركًا كل سهدي والنحيب

و وتابع  المرنم القبطي مينا توفيق، هناك ايضا ترنيمة (ربي عايز ارنم ليك) التي تقول: ربي أنا عايز أرنم ليك  نفسي اسبح  وارفع  اسمك.. انت في قلبي مفرحني فرحي علشان انت فدتني.. جيت م السما لأرضنا وريتنا  الطريق.. من أرضنا للصليب رفعت كل ضيق.. ع  الصليب  اترفعت  لكن  للسما  ارتفعت  ربي  أنا  عايِز  ارنم  ليك.

 تقسيم الأعياد الكنسية

جدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.

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