الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدكتور فهيم فتحى عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج

دكتور فهيم فتحى
دكتور فهيم فتحى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور فهيم فتحي إبراهيم عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات.

ومن جهته، وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدعم الدائم واللامحدود للجامعة، موجها التهنئة للعميد الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

صدر القرار وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صرف مبلغ 1000 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيرًا لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم، وتقديرًا لجهودهم، وأدائهم المتميز، وتفانيهم في العمل.

وقال النعماني إن المكأفاة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والأجر اليومي، والعمالة اليومية، مؤكدا تحقيق جودة الحياة من خلال كل أوجه الدعم جزء لا يتجزأ من مسئوليات الجامعة تجاه العاملين وأسرهم، إلى جانب تحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وواصل رئيس جامعة سوهاج متابعته لآخر تطورات الانتهاء من مبني مستشفي الجراحات التخصصية “جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، داخل المستشفى الجامعي القديم، وذلك استعدادًا لتشغيله خلال الشهور القليلة القادمة، يصاحبه الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالعال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، وعدد من مسئولي المشروع.

وتفقد النعماني المنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات التخصصية التي سيتم بها تنفيذ حدائق خضراء لدعم البيئة الاستشفائية داخل المستشفى، حيث تم هدم عدد من المباني القديمة المتهالكة في فناء المستشفى الآيلة للسقوط لتوفير تلك المساحه الخضراء وتوسعة الفناء أمام المبني.

حسان النعماني المستشفى الجامعي عميد كلية الطب البشري الجراحات المساحه الخضراء

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