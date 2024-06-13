الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 14 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية على المخابز

المخابز
المخابز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة - خلال 24 ساعة - ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنته وزراة الداخلية باستمرار جهود أجهزتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزراة الداخلية الرقابة على الأسواق مديريات الأمن شرطة التموين

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