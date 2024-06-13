ضبط 14 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية على المخابز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة - خلال 24 ساعة - ضُبط خلالها حوالي 14 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنته وزراة الداخلية باستمرار جهود أجهزتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.