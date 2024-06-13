الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبور لطريق الواحات الصحراوى

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

لقى مواطن مصرعه في حادث مرورى ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

 بلاغ بوجود حادث تصادم وإصابة مواطن

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوي، يفيد وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة.

 ما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف وكدمات وتوفى في الحال، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن حادث مرورى طريق الواحات المتوفى المستشفى

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