عبد اللطيف: المدن السياحية كاملة العدد في عيد الأضحى

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو عمومية الفنادق وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب الإشغالات السياحية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك كاملة العدد في أغلب الفنادق، خصوصا في القاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة لتصل إلى نسبة 100%.

كشف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، أنه طبقا للحجوزات المسبقة في المدن السياحية، فنجد أن نسب الإشغال الفندقي في شرم الشيخ تتراوح ما بين 75 و80%،؜ وكذلك في مدن جنوب سيناء مثل رأس سدر ودهب وطابا ونويبع.

أشار إلى وجود جنسيات أجنبية مختلفة في شرم الشيخ وجنوب سيناء وهي الإيطاليين والروس والأوكران والبولنديين والأتراك والعرب والمصريين هذا بخلاف الكازاخستانيين.

أكد أنه بالنسبة للسياحة الداخلية فإن المصريين يبحثون عن الأماكن السياحية المتميزة وأسعارها مناسبة وهناك الكثير من الأماكن السياحية في مصر التي تجذب المصريين لقضاء إجازة العيد بها مثل نويبع وطابا ودهب وسفاجا.

أوضح أن مدينة العلمين والساحل الشمالي تشهد إشغالات كبيرة جدا سواء في الفنادق أو الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية هناك، خصوصا من المصريين والعرب وبالفعل بدأت الحركة تتزايد بشكل ملحوظ هناك منذ بداية شهر يونيو وستصل إلى مرحلة كامل العدد خلال عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع بالحركة السياحية ونسب الإشغالات

وفيما يتعلق بمرسى علم والغردقة، أكد أن نسبة الإشغالات السياحية ستصل إلى 90%؜ في أغلب الفنادق وأغلبها جنسيات أجنبية من الإيطاليين والأوكران، بالإضافة الى بعض الجنسيات العربية ويتواجد المصريون بشكل كبير.

أوضح أن الحركة السياحية من المنتظر أن تستمر بشكل كبير وارتفاع في نسب الاشغالات بعد عيد الأضحي نتيجة لبداية الموسم الصيفي والإجازات وانتهاء العام الدراسي وعودة المصريين بالخارج لمصر لقضاء إجازاتهم وكذلك الإيطاليين والاتراك بشكل خاص أما السوق الأوكراني والروسي سيتراجع خلال شهري يوليو وأغسطس لأنهم لا يفضلون درجات الحرارة المرتفعة وسيعاودون التزايد بداية من شهر سبتمبر.

أشار إلى أن السائح التركي يعشق الإقامة في شرم الشيخ والقاهرة وزيارة المعالم التراثية والتاريخية في القاهرة والاستمتاع بشواطئ شرم الشيخ، وهي سياحة عائلية بالدرجة الأولى.

ونوه إلى أن نسب الإشغالات في الأقصر وأسوان ضعيفة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وإقبال السائح على قضاء الإجازات على الشواطئ.