الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك

علي باقر كني
علي باقر كني

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقر كني، إن الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط.

على الدول الإسلامية استخدام طاقاتها لوقف الجرائم الصهيونية في غزة

وتابع، في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن ما يحدث في غزة جريمة حرب، ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك، وعلى الدول الإسلامية استخدام طاقاتها لوقف الجرائم الصهيونية في غزة.

وأشار، إلى أن الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم، مطالبًا الأمريكيين بأن يوقفوا دعم إسرائيل بالأسلحة، ولا يمكن للأمريكيين دعم إسرائيل بالأسلحة والتظاهر بالسلام وإطلاق مبادرات.

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