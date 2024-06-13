الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحماية المدنية تنقذ طفلًا انحشر وسط طوب وسور مدرسة فى الوادى الجديد

الطفل بعد إنقاذه
الطفل بعد إنقاذه

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الحماية المدنية تلقت استغاثة بانحشار طفل صغير بين كومة من الطوب وسور إحدى المدارس بمدينة الخارجة، وانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ وجرى إنقاذ الطفل.

ووجّه محافظ الوادي الجديد الشكر لرجال الحماية المدنية بعد عملية إنقاذ الطفل، والتي تمت دون إصابات أو أي أضرار، مشيدًا بدور رجال الحماية المدنية في التعامل مع جميع البلاغات المقدمة لهم، خاصة في حريق مزارع عين القضا، والذي اندلع الأسبوع الماضي بواحة الداخلة، وبذل رجال الإطفاء والحماية المدنية جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق الذي استمر قرابة 5 ساعات.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن الأهالي وجهوا بالغ الشكر لرجال الحماية المدنية بعد إنقاذ حياة الطفل، والذي كانت حياته معرضة للخطر حال انهيار الطوب عليه.

إخماد حريق بمنزل بجوار المعهد الديني بالخارجة في الوادي الجديد 
 

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من إخماد حريق شب في منزل بمدينة الخارجة، بعد الدفع بسيارات الإطفاء تجاه الحريق والتعامل معه على الفور لعدم انتقاله للمناطق المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بمدينة الخارجة.

وتبين نشوب حريق في منزل بجوار المعهد الديني بمدينة الخارجة، ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق بسرعة قبل امتداد ألسنة النيران للمنازل الملاصقة له، وجرت السيطرة على الحريق، والذي أسفر عن تفحم بعض محتويات المنزل دون خسائر بشرية. 

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحريق وإعداد تقرير عن ملابساته وأسباب اندلاعه.

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