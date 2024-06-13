الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على شركات تعرض السلع أون لاين

المتهمين
المتهمين

تمكنت  الأجهزة الأمنية من رصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على الشركات التى تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بأسلوب إجرامى مبتكر من خلال الاستيلاء على السلع التى تعرضها الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركـات وطلب كميات من السلع ويتم استلامها ببعض المخازن - يقوموا باستئجارها لعدة أيام وعقب ذلك يقوموا بتوجيه مندوبى الشركـات لمقر شركة وهمى لاستلام القيمة المالية والإستيلاء على السلع كأحد الأساليب الإجرامية المستحدثة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط التشكيل 6 أشخاص- لـ 4 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بنطاق محافظة الشرقية. 

وأرشدوا عن السلع المستولى عليها (2 طن خيوط غزل – 105 سجادة - 14 شيكارة شاى بإجمالى وزن 770 كيلو جرام - 15 سخان - 9 بوتجازات - 70 جركن زيت 3أبواب مصفحة – 2 شاشة تليفزيون - 30 ألف جنيه من متحصلات بيع بعض المسروقات- 7هواتف محمولة ) وكذا السيارة الملاكى المستخدمة فـى ارتكاب الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي

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