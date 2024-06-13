ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على شركات تعرض السلع أون لاين

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على الشركات التى تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بأسلوب إجرامى مبتكر من خلال الاستيلاء على السلع التى تعرضها الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركـات وطلب كميات من السلع ويتم استلامها ببعض المخازن - يقوموا باستئجارها لعدة أيام وعقب ذلك يقوموا بتوجيه مندوبى الشركـات لمقر شركة وهمى لاستلام القيمة المالية والإستيلاء على السلع كأحد الأساليب الإجرامية المستحدثة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط التشكيل 6 أشخاص- لـ 4 منهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بنطاق محافظة الشرقية.

وأرشدوا عن السلع المستولى عليها (2 طن خيوط غزل – 105 سجادة - 14 شيكارة شاى بإجمالى وزن 770 كيلو جرام - 15 سخان - 9 بوتجازات - 70 جركن زيت 3أبواب مصفحة – 2 شاشة تليفزيون - 30 ألف جنيه من متحصلات بيع بعض المسروقات- 7هواتف محمولة ) وكذا السيارة الملاكى المستخدمة فـى ارتكاب الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.