الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن "قطع الأشجار"

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة، ووزيرة التخطيط، ووزير التنمية المحلية، بشأن قطع الأشجار.

لا توجد بدائل مناسبة

وأشار "إمام" في طلب الإحاطة، إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم قطع عدد كبير من الأشجار في مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، هذا الأمر أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.

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وأوضح خلال الإحاطة أن من أبرز الأضرار والشكاوى:

1. ارتفاع درجات الحرارة: قطع الأشجار يؤدي إلى نقص الغطاء النباتي الذي يسهم في تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة في المناطق المتضررة.

تنقية الهواء من الملوثات

 2. تلوث الهواء: الأشجار تلعب دورًا كبيرًا في تنقية الهواء من الملوثات، وقطعها يزيد من تلوث الهواء مما يؤثر على صحة المواطنين.
  
3. فقدان التنوع البيولوجي: الأشجار توفر موائل للعديد من الكائنات الحية، وقطعها يؤدي إلى فقدان هذه الموائل وتدهور التنوع البيولوجي.
  
4. المنظر الجمالي: الأشجار تضيف جمالًا للطبيعة والمناطق الحضرية، وقطعها يشوه المناظر الطبيعية ويؤثر على الرفاهية النفسية للمواطنين.

أطالب النائب البرلماني باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي.

وقف قطع الأشجار

وطالب بمعرفة أسباب قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، خاصة في ظل وجود مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية "فقد لاحظنا أن هذه العمليات تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين".

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