"الرعاية الصحية" تكشف أسباب ارتفاع معدلات السياحة العلاجية

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن ارتفاع معدلات السياحة العلاجية هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، موضحة أن الهيئة تقوم بدورها في تطوير الهيئات والمنشآت السياحية لتصبح واجهة لكل المرضى من كل دول العالم.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن هذه السوق متنامية بنسبة أكبر من 12.5% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا، ومنوهًا إلى أن فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية وشركات التسفير العلاجي، الذي سيسهم بدوره في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعظيم نمو الاقتصاد المصري.

أكد السبكي في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن هناك تعاونا مع كل الجهات المنوطة بملف السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن هناك استعدادا كبيرا من كل المؤسسات الصحية للدولة لتقديم خدمات السياحة العلاجية والحصول على الاعتمادات القومية والدولية للجودة.

وأضاف السبكي أن هناك دورا مهما ومحوريا لشركات التأمين الطبي في تنمية ملف السياحة العلاجية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات التأمين الدولية في علاج الوافدين للسياحة العلاجية داخل المنشآت الصحية عالية الجودة، ومؤكدًا أهمية استضافة الخبرات الطبية المصرية العاملين في الخارج والترويج لمستوى الإنجازات الطبية في مصر، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا للتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية.

وقال إن الهيئة تخطط لإطلاق أول منصة إلكترونية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية بالتنسيق مع جهات الدولة، مشيرا إلى أن ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير، وأنه لدينا كل المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أإفريقيا والشرق الأوسط.