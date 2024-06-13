حبس متهم بطعن ميكانيكي بسلاح أبيض في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على ميكانيكي بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدًا لسؤاله.

وكانت قد ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على ميكانيكي بسلاح أبيض وإصابته بعدة طعنات، نتيجة خلافات بينهما بمدينة 6 أكتوبر.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بنقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مصابًا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه يعمل ميكانيكي، وأن المتهم بالاعتداء عليه شاب، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.