ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع، تم ضبط 4 قضايا، كما تم ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، و2541 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام: ضبط 29 قضية، وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط قضيتن فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ.