الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا

الامن
الامن

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية - خلال 24 ساعة - عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع، تم ضبط 4 قضايا، كما تم ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة، و2541 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام: ضبط 29 قضية، وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط قضيتن فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ.

وزارة الداخلية جرائم التهريب قطاع أمن المنافذ

مواد متعلقة

بمقابل مادى.. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بترويج شهادات جامعية

الأمن يُداهم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار بالمخدرات فى أسيوط

"كلنا واحد".. أقسام ومراكز الشرطة تواصل دعم محدودي الدخل بالمحافظات

مدير "بحوث الشرطة" يعلن توصيات مؤتمر مواجهة الأفكار الهدامة

العميد أحمد فاروق: الإخوان عدو الدولة الأول.. ويبثون الشائعات لزعزعة الاستقرار

مدير إدارة جرائم تقنية المعلومات: الشرطة تتعامل مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة

الدكتورة ياسمين عراقي: وزارة الشباب تواجه الأفكار الهدامة بالتوعية الميدانية

محمد فايز فرحات: نحتاج إلى نخبة جديدة عقلانية مثقفة وعلمية ووطنية

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

التحقيق فى العثور على جثتى شاب وفتاة بالمعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل