مشتعل منذ ساعات.. تفاصيل اندلاع حريق هائل بمصفاة نفط أربيل العراقية (صور)

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح في حريق هائل اندلع في مصفاة النفط في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في وقت مبكر من اليوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وما زالت النار مشتعلة حتى اللحظة، حيث تواصل فرق الدفاع المدني إخماده، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

سبب اندلاع الحريق

وقالت مصادر عراقية إن حريقًا اندلع في مخزن الأسفلت التابع لمصفاة النفط الواقعة على طريق أربيل- غوير في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وأشارت مصادر في مكان الحادث إلى أن دخانًا كثيفًا ارتفع إلى مئات الأمتار في الهواء، وغطى مساحة واسعة. وقامت فرق الدفاع المدني بتطويق الموقع لمنع انتشار الحريق.

أعمدة ضخمة من الدخان وألسنة اللهب لا تزال تتصاعد فوق المنشأة

وسُمعت تقارير عن جرحى ومفقودين من رجال الإطفاء، إلى جانب سيارات الإطفاء المحترقة في أربيل، بينما اندلع حريق في مصفاة أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو ولقطات تداولتها وسائل الإعلام المختلفة على منصة "إكس" أن أعمدة ضخمة من الدخان وألسنة اللهب لا تزال تتصاعد فوق المنشأة الواقعة جنوب مدينة أربيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن 12 من عناصر الدفاع المدني أصيبوا بجروح في الحريق. كما أفادت وكالة روداو للأنباء ومقرها أربيل، عن إصابة عدة أشخاص في حريق كبير خرج عن نطاق السيطرة في حريق مصفاة النفط، وتحاول فرق الإنقاذ والإطفاء احتواء الحريق الذي لا يزال سببه مجهولًا.

36 عربة إطفاء تحاول إخماد الحريق

من جهتها، قالت قوات الدفاع المدني العراقي، فجر اليوم، إن 36 عربة إطفاء تحاول إخماد الحريق.

وقال أحد مسئولي الدفاع المدني في أربيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أحد صهاريج نقل النفط انفجر بشكل مفاجئ، داخل مصفاة للنفط جنوبي أربيل، بإقليم كردستان، ما تسبب بنشوب حريق كبير، داخل خزانات المصفاة، في منطقة "الگوير" الواقعة جنوبي المحافظة، مؤكدًا أن الحريق توسع عشية انفجار بعض الصهاريج، نتيجة وصول النيران لها.

منطقة الحريق تحتوي على مئات المستودعات النفطية

وأضاف المسئول أن هذه المنطقة تحتوي على المئات من المستودعات والمصافي النفطية، لاستخراج وتكرير النفط الأسود، جنوبي أربيل، ومن الصعوبة إخمادها بشكل سريع، مشيرًا إلى أن أكثر من 36 عربة إطفاء تعمل على إخماد الحريق وإبعاد النيران عن المصافي النفطية القريبة من المصفاة المحترقة.

وأوضح أن 8 من الدفاع المدني أصيبوا بجروح متفاوتة واختناق، عقب محاولتهم إخماد الحرائق، مشيرًا إلى أنه تم نشر عشرة فرق إطفاء للسيطرة على الحريق.