الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة أكثر من 300 رائدة ريفية.. أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء

أسيوط تطلق مؤتمرا
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مؤتمرًا بديوان عام المحافظة، بمشاركة أكثر من 300 رائدة ريفية  للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وشرح معايير وآليات المشاركة فيها.

الاجتماع في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 300 رائدة ريفية بحي شرق ومراكز (ديروط ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج والغنايم).

أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني ثم عرض لبعض الأفلام التسجيلية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشروعات الفائزة بها في دورتيها الأولى والثانية، وشرح لكيفية تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة.

واستعرض محافظ أسيوط أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة فيها، لافتًا إلى أن المبادرة تنقسم إلى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

أكد أهمية مشروعات المرأة التى يتم تنفيذها بقرى المحافظة وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يمكن للسيدات ان تشارك بها فى المبادرة، وخصوصا ما تتميز به قرى المحافظة من مقومات طبيعية وزراعية وبشرية كبيرة يمكن استغلالها لاقامة وتنفيذ مشروعات بيئية،معلنًا دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

أشاد المحافظ بمشاركة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المبادرة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين للاستفادة من المميزات التي تقدمها المبادرة للمشروعات الفائزة من الدعم الفني والجوائز المالية وعرض المشروع على المستويين الوطني والدولي والانضمام إلى قائمة الشركاء لأكبر مبادرة للعمل المناخي في العالم.

كما استعرض محمود فوزي، عضو اللجنة التنفيذية، آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة والفئات الست المستهدفة ومعايير تقييم المشروعات ومشاركة المرأة في المبادرة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، فضلًا عن كيفية تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية، مع التركيز على مشروعات المرأة والمبادرات المجتمعية والبيئية الغير هادفة للربح والتى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتى  تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى إنه سيتم اختيار المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة للتصعيد على مستوى الجمهورية والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة ثم سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر 2024 بدولة أذربيجان.

وفى نهاية اللقاء، قامت بعض الرائدات الريفيات المشاركات فى المؤتمر بعرض بعض مشروعاتهن اللاتي تم تنفيذها، فضلًا عن بعض المقترحات والافكار المتعلقة بالمبادرة وكيفية الاشتراك بها.

يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ، على أن يتم الإعلان عن آية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
(https://www.facebook.com/assioutgovernorate).

أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء

أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
أسيوط تطلق مؤتمرا للتوعية بالمشروعات الخضراء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يلتقى 300 رائدة ريفية لبذل مزيد من جهود التوعية بالقضايا المجتمعية

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

غرف عمليات على مدار 24 ساعة.. محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

افتتاح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

التحقيق فى العثور على جثتى شاب وفتاة بالمعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل