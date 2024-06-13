الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

تأجيل محاكمة 4 متهمين شرعوا فى قتل مزارع بكرداسة لجلسة 11 سبتمبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل مزارع تدخل لفض مشاجرة  بينهم وبين مزارع آخر حال تواجده في الأرض الزراعية الخاصة به في كرداسة، لجلسة 11 سبتمبر لمرافعة النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، وعضوية أسامة محمد أبوصافي ومحمد شرف الدين وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش ومحمود متولي.

كشف أمر الاحالة عن أن المتهمين "ا، م" و"ع. ب" و"م. أ" و"ا. م"، شرعوا في قتل المجنى عليه "أ. ح" مزارع، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، نفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليه، متيقنين من تواجده بها منهمكًا في أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، استقر أحدها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وجاءت شهادة المجنى عليه، خلال التحقيقات، على أنه حال تواجده رفقة شقيقه بالأرض الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار بين مزارع آخر والمتهمين الثانى والثالث، تدخل لفضه، ولم يمضِ على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضعة دقائق، حتى أبصرهما عائدين رفقة المتهمين الأول والرابع وآخرين مجهولين محرزين أسلحة نارية «فرد خرطوش»، وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر أحدها بوجهه، وتسبب في فقد البصر بالعين اليسرى.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة 4 متهمين 4 متهمين قتل مزارع مشاجرة الأرض الزراعية

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