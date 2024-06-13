الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل بتهمة تزوير محررات رسمية في الجيزة

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزويرالمحررات الرسمية وترويجها، تم ضبط عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية مزاولة عاطل له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام - نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين في الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كارنيهات مزورة وعدد من المستندات والشهادات المزورة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، كمية من الورق المستخدم فى طباعة الشهادات وكارنيهات تحقيق الشخصية والتوكيلات الرسمية، علامات مائية، الأجهزة والأدوات المستخدمة تحوى آثار ودلائل وصور بعض الأختام والأوراق المستخدمة في ارتكاب وقائع التزوير.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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