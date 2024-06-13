تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو احد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للاعياد.

تعرف على التغيرات في الصلوات بين عيد القيامة وعيد الصعود

وقال المرتل مينا سمعان استاذ الطقوس والالحان، في تصريح خاص، ان هناك تغييرات في صلوات الاقباط بين فترة عيد القيامة وبين الـ10 الاخيرة في فترة الخماسين، والتي تنحصر بين عيد الصعود وعيد العنصرة، تتمثل في الدورة او الزفة ففي القيامة تدور الزفة في الكنيسة كلها بينما في عيد الصعود تصبح في المذبح فقط.

كما ان هناك الحان تتغير مثل لحن اخريستوس انيسيتي الذي يقال عوضا عنه لحن اخرستوس اناليم والذي تأتي كلماته كالاتي: أبخرستوس آناليم إبسيس تون أورانون أكسابسيتلى باراكليتون تون إبنفما توآجيو زوئين خاى سامينوس أونى تون إبسيخون إيمون

وتعني هذه الكلمات باللغة العربية: المسيح صعد إلى السماء وأرسل المعزى الروح القدس وانعم لنفوسنا بالحياة.

وتحتفل الكنيسة بهذا العيد لحث بنيها على شكر وتمجيد الرب الذي أنهض طبيعتنا الساقطة وأصعدنا وأجلسنا معه في السماويات وتعليمهم بأن الذي انحدر لأجل خلاصنا هو الذي صعد أيضًا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل فيجب أن يفرحوا لأن الرب ملك على الأمم. الله جلس على كرسي مجده، وتفهيمهم أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا للدينونة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.