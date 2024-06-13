ميدفيديف يدعو لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس الروسي السابق، ديميتري ميدفيديف، لتزويد حلفاء روسيا بجميع أنواع الأسلحة باستثناء النووية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي السابق، إن خصوم روسيا في الغرب يدفعون بالجميع نحو حرب عالمية ثالثة، متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو، فـ رد روسيا الصارم على عدوان جورجيا عام 2008 كان ينبغي أن يكون بمثابة إشارة قوية إلى الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بضرورة الاستماع إلى موسكو.

وأكد، أنه كان من الأفضل التأكيد لو أنهم سمعوا هذه الإشارات الصادرة عن روسيا وقتها؛ لم يكن العالم ليضطر إلى مواجهة تهديد الحرب العالمية الثالثة.