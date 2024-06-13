الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوليفان: سنعمل مع قطر ومصر لسد الفجوات ولا جدول زمنيًا لانتهاء المفاوضات

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: إننا سنعمل مع قطر ومصر لسد الفجوات، ولا يوجد جدول زمني لانتهاء المفاوضات كونها معقدة وغير مباشرة.

وتابع، وفقًَا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس: إننا نسعى للتوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في خطاب الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن، ونعتقد أن ذلك ممكن.

وأشار إلى أن مواصلة تشجيع حماس على التوصل إلى اتفاق أمر مهم، لافتًا: "أؤكد أن إسرائيل وافقت على كل ما قاله الرئيس بايدن، وهي ملتزمة به، ولم يصدر عن أي مسئول إسرائيلي عكس ذلك".

وفي وقت سابق، أكد أنه يتعين على العالم تشجيع حركة حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود.

وتابع أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه.

حركة حماس قرار مجلس الامن مستشار الأمن القومي الأمريكي الرئيس بايدن إسرائيل

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