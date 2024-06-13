الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وطقس العيد

طقس حار
طقس حار

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة. 

وقال "القياتي"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "بداية من يوم الأحد المقبل سنشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لكن سيظل الطقس شديد الحرارة".

وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم الأحد 39 درجة مئوية، متابعًا: "ستظل أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير".

وتابع: "من الممكن انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى يوم الإثنين المقبل بمعدل درجة أو درجتين"، مشيرًا إلى أن "الخرائط تشير إلى أن العظمى على القاهرة خلال أيام عيد الأضحى ستتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، وسترتفع نسب الرطوبة قليلًا عن أيام الذروة، ودرجات الحرارة في السواحل الشمالية ستبدأ في الانخفاض".

الأرصاد الموجة الحارة الحر الطقس درجات الحرارة طقس العيد

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