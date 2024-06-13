ميسي يحسم موقفه من المشاركة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، موقفه من المشاركة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، يوم 24 يوليو المقبل، ومن بينها منافسات كرة القدم، والتي تختتم يوم 10 أغسطس، بينما يُسدل الستار على الأولمبياد يوم 11 أغسطس.

مدرب الأرجنتين يفتح الباب أمام ميسي للمشاركة في الأولمبياد

وكان خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، قد فتح الباب في وقت سابق أمام ميسي، في حال رغب في المشاركة مع المنتخب في أولمبياد باريس.

وفي حال قرر ميسي المشاركة، فإنه سينضم كأحد 3 لاعبين فوق 23 عامًا، كما تنص القوانين على إمكانية تعزيز المنتخبات الأولمبية ما دون 23 عامًا بثلاث لاعبين فقط تتجاوز أعمارهم هذا الحد.

وكان منتخب الأرجنتين قد خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف.

ميسي يكشف موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات ليونيل ميسي، الذي قال:"تحدثت مع خافيير ماسكيرانو وتفهمنا الموقف، ولن أشارك في أولمبياد باريس".

وأوضح: أنه "موقف صعب، ولكن هناك كوبا أمريكا الآن، وسأكون بعيدًا عن النادي لمدة شهرين إضافيين".

وأضاف:"في عمري هذا (36 عامًا)، لست قادرًا على اللعب في كل البطولات، يجب عليّ الاختيار بعناية".

واختتم ليونيل ميسي تصريحاته:"سيكون من الصعب جدًا خوض بطولتين متتاليتين، ولكن آمل أن نتوّج باللقب".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 21 يونيو، وحتى يوم 14 يوليو، حيث ستُقام المباراة النهائية في ميامي.

يذكر أن ليونيل ميسي قد سبق وشارك في دورة الألعاب الأولمبية، وتوّج بالميدالية الذهبية مع منتخب الأرجنتين في عامي 2004 و2008.