محمد الزهار: تهنئة البابا تواضروس لشيخ الأزهر بعيد الأضحى تجسد قيم المواطنة والتسامح

هنأ الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسمى معاني المواطنة

وأشاد "الزهار" بتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى، موضحا أن هذه التهنئة تدل على أسمى معاني المواطنة التي نعيشها في ظل الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن الإنسان، وتنشر مفاهيم السلام والتسامح والحب والود بين جميع أفراد المجتمع، وتعمل على الحفاظ على نسيج الأمة.

وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، أن مفهوم المواطنة في مصر يشهد تغييرا كاملا إلى الأفضل، وفقا لما نص عليه الدستور في المادة الأولى بالفقرة الأولى من دستور مصر لعام 2014 م، بأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

تشريعات تكفل الحريات الدينية

وأشار "الزهار"، إلى أن مصر الآن تعيش أزهى عصور المواطنة، حيث دشنت عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التي تستهدف رفع حياة المواطن المصري.

ولفت مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، إلى أن الدولة المصرية عززت من المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، بجانب استمرار الدولة المصرية في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني.