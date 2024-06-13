أرقام التواصل مع البعثة المصرية الطبية في الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص عدة أرقام لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، موضحة أنه يمكن التواصل على الخط الساخن فى مكة المكرمة على الأرقام التالية:

+966549712001

+966560669002

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التواصل مع أعضاء البعثة الطبية بالمدينة المنورة على الارقام التالية:

+966560380820

وقالت وزارة الصحة والسكان إن البعثة الطبية للحج تضم 170 عضوً، مشيرة إلى أن البعثة هذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ11 ألفا و220 حاجا ترددوا على عيادة البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الإثنين، بينهم 9 آلاف و200 حالة، تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2020 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 737 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 705 حالات في مستشفيات مكة المكرمة، و32 حالة في مستشفيات المدينة، حيث غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 22 حالة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ6 من الحجاج المصريين.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

أضاف رشيد أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

تابع أن البعثة نظمت 1152 ندوة توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات استفاد منها 33 ألفا و350 حاجا، وتضمنت التعريف بكيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.