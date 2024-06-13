الدفاع الروسية تعلن تنفيذ عمليات إطلاق إلكترونية للصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية ضمن تدريبات على كيفية نشر أسلحة تكتيكية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عجل.

وقالت الدفاع الروسي، في بيان له، إنه ضمن المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية، أكمل أفراد التشكيلات الصاروخية في منطقة لينينجراد العسكرية مهام التدريب القتالي والتقدم السري إلى منطقة تمركز محددة، وتم تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ على أهداف معادية افتراضية، مشيرة إلى أن الأفراد المشاركين في تدريبات أطقم البحرية أجروا عمليات في منطقة المناوبة المحددة لهم.

ونفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية، في إطار المرحلة الأولى من التدريبات، مهام الحصول على تدريب على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سرًا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.

وتدرب أفراد وحدات الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية المشاركة على تجهيز وتدريب الوحدات القتالية الخاصة على أسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الجوية فرط الصوتية، والتحليق في مناطق الدوريات المحددة.