الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. نقل مباريات فريق بلدية المحلة لاستاد السويس الجديد

بلدية المحلة
بلدية المحلة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، نقل مباريات فريق بلدية المحلة إلى استاد السويس الجديد، بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة، وحتى نهاية الموسم الجاري بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويأتي ذلك، بسبب قرار مسئولو نادي غزل المحلة، بغلق الاستاد لمدة شهرين لإجرء بعض أعمال الصيانة الشاملة للملعب، استعدادا للموسم المقبل (2024/2025).

وأقرت لجنة المسابقات، عدم  استضافة استاد غزل المحلة للمباريات فريق بلدية المحلة، خلال الفترة المقبلة، نظرا لصيانة الملعب حتى نهاية الموسم الجاري.

موعد مباراة بلدية المحلة وبيراميدز بدوري نايل

يواجه بلدية المحلة نظيره بيراميدز، في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السويس الجديد، بدلا من ستاد غزل المحلة، الذي كان محدد سلفا، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

المؤجلات تعيد الحياة لدوري نايل 

ومن جانب آخر، تعود مسابقة دوري نايل اليوم الخميس للحياة مجددا، بإقامة جميع مؤجلات الجولة الحادية عشر، عقب فترة توقف دامت لأكثر من 14 يوما، لارتباطات المنتخب الوطني الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

مواعيد مؤجلات الجولة الحادية عشر 

الخميس 13/6/2024

بيراميدز & سموحة.. السابعة مساء (استاد الدفاع الجوي).

مودرن فيوتشر & الجونة .. السابعة مساء (استاد السلام).

الجمعة 14/6/2024

سيراميكا كليوباترا & الزمالك .. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

فاركو & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

بلدية المحلة استاد السويس الجديد فريق بلدية المحلة استاد السويس دوري نايل

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