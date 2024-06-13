الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكليف طاهر مجدي مديرًا لإدارة التنسيق بجامعة الأزهر

طاهر مجدي مديرًا
"طاهر مجدي" مديرًا لإدارة التنسيق بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر  لشئون التعليم والطلاب، قرارًا بتكليف الأستاذ طاهر مجدي محمد علي، باحث شئون التعليم، بتسيير أعمال مدير إدارة التنسيق بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر.

 يأتى ذلك في إطار التوجه العام لجامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، لتمكين الشباب، وتقوم جامعة الأزهر، خلال هذه الفترة بحركة تنقلات وترقيات لعدد من أساتذة الجامعة فى جميع أنحاء الجمهورية. 

نائب رئيس جامعة الازهر يتفقد أعمال الامتحانات 

 

فى سياق أخر، تفقد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ.

وحرص الصاوي على الاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أية مشكلات أو عقبات للطالبات.

كما تفقد الكنترولات، وانتظام العمل بها على أكمل وجه، ومعمل ذوات البصيرة، ومكتبة الكلية والمصلى  الخاص بالطالبات، ثم تفقد المدينة الجامعية والمطبخ ومطعم المدينة والتأكد من انتظام وحسن سير العمل بهما.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات كلية البنات بالعاشر من رمضان

وفي سياق متصل عقد ر،ه اجتماعا مطولا مع الدكتور زكي صبري، عميد الكلية والدكتور ماهر الجبالي، وكيل الكلية للدراسات العليا وعددا من أعضاء هيئة التدريس حيث ناقش  بعض العقبات التي تواجه الكلية وبعضا من  مشكلات الكتاب الإلكتروني ومعوقات التدريس وإمكانية حلها في إطار اللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه الدكتور زكي صبري الشكر على زيارة الكلية، وحرصه على تحقيق مصلحة الكلية وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الكلية.

طاهر مجدى مديرا ادارة التنسيق جامعة الأزهر

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