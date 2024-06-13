الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تعاين مخزنًا اشتعل به حريق في 6 أكتوبر

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمخزن اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى بيان سبب اندلاع الحريق.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن والعاملين به، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمخزن في مدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة معاينة لمخزن مدينة 6 أكتوبر سبب اندلاع الحريق

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