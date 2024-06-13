الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يُعلن هجومه على أكثر من 45 هدفًا فى أنحاء غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 45 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس في قطاع غزة، يوسف أبوكويك، إلى أن الساعة الأخيرة تشهد هدوءًا حذرًا في المنطقة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية بعد ليلة عصيبة عاشتها هذه المنطقة جراء توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى المناطق الغربية من المدينة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن قيامه بعملية عسكرية محدودة في محيط ما يعرف بمفترق العلم وهى منطقة قريبة من خيام النازحين الذين تبقوا في المناطق الشمالية الغربية من محافظة رفح بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي وإدعائه بأن المربعات السكنية تقع في نطاق جغرافي قيل إنها ضمن المآوي الآمنة ومناطق الخدمات الإنسانية حسب التوصيف الإسرائيلي، ولكن تلك المناطق شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الذين استهدفوا تلك المناطق بعشرات القذائف المدفعية، إضافة إلى الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على مقربة من دوار العلم غرب مدينة رفح.

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