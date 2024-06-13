الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية.. ما هو عيد الصعود المجيد؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بحلول عيد الصعود المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى طبقا للتقسيم الكنسي للأعياد.

ماذا تعرف عن عيد الصعود؟

وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس، بحي الإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، في نشرة تعريفية عن عيد الصعود، إن كثيرًا ما يقتصر مَن يكتبون عن "حياة المسيح" على الفترة من بيت لحم إلى الصعود بينما حياة المسيح تبدأ قبل ذلك بكثير، منذ الأزل وتستمر إلى ما بعد الصعود إلى الأبد. وليس الصعود مجرد حقيقة عظيمة من حقائق العهد الجديد، ولكنه عنصر هام في حياة المسيح وحياة المسيحيين، إلي يمكن أن تكتمل النظرة إلى يسوع المسيح بدون أن تشمل تلك النظرة الصعود ونتائجه، فالصعود هو ذروة عمله الفدائي فمسيح الأناجيل هو مسيح التاريخ، مسيح الماضي، ولكن الصورة الكاملة للمسيح في العهد الجديد، هي صورة المسيح الحي، المسيح المقام، الجالس عن يمين العظمة في الأعالي، مسيح الماضي والحاضر والمستقبل. لذلك يلزم أن ندرس بدقة فصول العهد الجديد التي تشير إلى الصعود ونتأمل بعناية ما تتضمنه من تعاليم.

كان الصعود تعظيما وتمجيدًا ليسوع المسيح بعد أن أكمل عمله  فللمسيح مجد مثلث: مجده كابن الله منذ الأزل قبل التجسد ومجده كالله الذي ظهر في الجسد، مجده كابن الله المرتفع بعد القيامة والصعود. فكان للصعود معناه الكبير بالنسبة للرب يسوع، ويجب الأنتباه إلى هذا المعنى في تعليم العهد الجديد. ففي صعوده وجلوسه عن يمين الله، الدليل على أنتصاره  تبوئه مكان الكرامة وخذه مكان القوة والسيادة وجوده في مكان الفرح والابتهاج والسعادة ووجوده في مكان الراحة بعد إتمام العمل، حيث أنه الان جالس في يمين العظمة في الأعالى  وجوده في مكان الرفعة والسمو إلى الأبد، إذ"رفَّعه الله أيضًا وأعطاه اسمًا فوق كل اسم".

الجدير بالذكر أن الكنيسة كانت قد قسمت أعيادها إلى قسمين القسم الأول هو الأعياد السيدية الكبرى وهي عيد البشارة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد، وعيد أحد الشعانين، وعيد القيامة المجيد، وعيد الصعود المجيد، وعيد حلول الروح القدس وصلاة السجدة، والقسم الثاني هو الأعياد السيدية الصغرى، وهي عيد الختان، وعيد عرس قانا الجليل، وعيد دخول المسيح إلى الهيكل، وعيد خميس العهد، وعيد أحد توما، وعيد دخول المسيح مصر، وعيد التجلي، وعيد الصليب المجيد.

الصعود عيد الصعود عيد الصعود المجيد احتفالات عيد الصعود احتفالات الصعود

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار أنوفريوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من زمن العنصرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جويدو من كورتونا الكاهن

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى بطرس الذي نسك في جبل آثوس

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة القديس بقطر بناحية شو شرق الخصوص

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية فلوريدا

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يفتتح أولى جلسات مؤتمر نصف الكرة الجنوبى

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسَين الرسولَين برثلماوس وبرنابا

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل