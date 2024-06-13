الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد": اليوم ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 40 درجة

طقس حار
طقس حار

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف "القياتي" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "بالأمس سجلت القاهرة درجة حرارة عظمى في حدود 38 إلى 39 درجة مئوية وصلت على جنوب الصعيد إلى 44 درجة".

وأشار إلى أن اليوم هو بداية ذروة الموجة الحارة وحتى السبت المقبل، متابعًا: "سنسجل أعلى درجات حرارة وسيكون الارتفاع تدريجيًا في درجات الحرارة".

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة في حدود 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وغدًا الجمعة يُفترض أن تكون أعلى من اليوم بدرجة أو درجتين.

الأرصاد الموجة الحارة الطقس درجات الحرارة الحر هيئة الارصاد

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