نيفين حمدى تهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته بموفور الصحة والعطاء.

وتقدمت نيفين حمدي بالتهنئة القلبية لجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية المولي عز وجل أن يعيده على المصريين والأشقاء في الوطن العربي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

التقدم والازدهار

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تهنئتها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة أسوان، أتقدم إليكم فخامة الرئيس بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار، وأن يكون مدخلًا لبلوغ مصر وشعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان، حمى الله مصر ووقاكم من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير".

وفي وقت سابق بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية عبد الرازق: "يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لكم بخالص التهاني والأمنيات القلبية، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أننا نستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".