الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السكة الحديد" تخفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، والتي تؤثر على القضبان والمعدات، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن تتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

txt

السكك الحديدية: تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع الحرارة

أكدت الهيئة أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلي، من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

أشارت الهيئة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

 وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

يذكر أن  الهيئة القومية لسكك حديد مصر تجري عمليات تطوير من خلال الصيانة الدورية للجرارات كل 15 يومًا، ويتم عمل عَمرة بالورش كل 3 سنوات وتوجد بالهيئة 33 ورشة صيانة موزعة بين مناطق الهيئة المختلفة، وأبرز هذه الورش ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وتقع على مساحة 46714 مترًا مربعًا، ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

txt

8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

وتتم أعمال التطوير بشكل دورى داخل الورشة، حيث تشهد الورشة أعداد جرارات وعربات غفيرة وتؤدي أعمال الصيانة الدورية، والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.

وتطوير ورش أسوان للسكك الحديدية، في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمسة عناصر، هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري، وفي ضوء تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير الورش القائمة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة حركة القطارات وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط ينشط حركة الملاحة.. 8 سفن بضائع خلال يوم واحد

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع الحرارة

السكة الحديد تعلن خطتها لعيد الأضحى.. رحلات إضافية وبعض الإلغاءات

مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال عيد الأضحى

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تجهيز يومي و"عمرة" دورية.. تفاصيل خطة "الصيانة الشاملة" للقطارات

8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

التحقيق فى العثور على جثتى شاب وفتاة بالمعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل