الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسفكسيا الغرق وراء مصرع عامل داخل بئر فى الشيخ زايد

الغرق
الغرق

أجرى  رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لجثة عامل تعرض للغرق في بئر داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق.

واستمع  رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان من عمال المزرعة، وتبين أن الضحية أثناء الاستحمام بالبئر تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا بغرق أحد الأشخاص داخل مزرعة في مدينة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن عاملًا بمزرعة خلال الاستحمام في بئر خاص بالمزرعة تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث بمعاينة جثة عامل بئر داخل إصابات

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