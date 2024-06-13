الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يوجه رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة  لرؤساء المدن مع استعدادات استقبال عيد الاضحى المبارك والاقبال الكبير من المصطافين وزائرى المحافظة،فى الحفاظ على النظافة العامة مع ازالة اى اشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق، وانتظام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة.

_مدينة العلمين

قال عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين انه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنفيذ حملة موسعة لازالة تعديات  عدد من المحلات والكافتيريات  على الطريق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، مع التشديد على التزام بالمساحات المحددة  والازالة الفورية  لآى تعديات.

_مدينة سيوة

وفى سيوة أكد محمد بكر رئيس المدينة، أنه تكثيف أعمال تمهيد الشوارع بمنطقه تابة والشوارع المؤديه الي عين بريزي استعدادا لموسم السياحة العلاجيه   كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل  بمناطق: السوق، شارع انور السادات  وشارع المعهد الازهري، وميداني المسجد الكبير   حفاظًا على المظهر الجمالي للواحة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

_مدينة الضبعة

وفى مدينة الضبعة صرح ابراهيم عبدالعال رئيس مركز ومدينة الضبعة أن  إدارة النظافه العامة بالمركز  قامت برفع تراكمات القمامة من مناطق متفرقة من المدينة لتسهيل حركة المارة والحفاظ علي المظهر الجمالي للمدينة تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستراتيجية الخاصة بمركز ومدينة الضبعة للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين. 

_مدينة مرسي مطروح

 وفى مدينة مرسى مطروح  صرح الاستاذ رضا جاب الله رئيس المدينة امه يتم تنظيم حملات دورية بالتعاون مع شرطة المرافق لازالة الباعة الجائلين وازالة التعديات على حرم الشارع، بالاضافة الى حملات لنظافة الشواطئ، خاصة مع الاقبال الكبير وتوافد المصطافين  على المدينة. 

وفي السياق ذاته كان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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