الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ100 سيارة.. "إسعاف البحر الأحمر" تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

ارشيفية
ارشيفية

انهي مرفق إسعاف البحر الأحمر، تجهيزاته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تجهيز ونتشر سيارات المرفق بمناطق احتفالات المواطنين وساحات العيد والمتنزهات العامة والشواطئ المختلفة بجميع مدن المحافظةز

 وذلك تنفيذًا لخطة تأمين الأعياد وتحسبًا لحدوث أي طوارئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة ورفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الخدمية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى، وتوفير الخدمات العامة والطبية والرعاية العاجلة في حالة الطوارئ.

رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام لتأمين الشواطئ العامة والطرق

وأعلن مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام والكامل لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من والي المحافظة الساحلية والمتنزهات العامة وأماكن الاحتفالات تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

 توفير 2 سيارة حضانة و6 سيارات دفع رباعي

قال الدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم الدفع بما يزيد عن 100 سيارة إسعاف، وتجهيزها للتدخل السريع حال وجود أي طوارئ، بجانب توفير سيارة مجهزة لمكافحة العدوي، بالإضافة إلى توفير 2 سيارة حضانة، بالإضافة إلى 6 سيارات دفع رباعي، وذلك ضمن خطة الاستعداد لعيد الاضحي.

وأوضح مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم وقف الإجازات لجميع الاطقم الطبية بمرفق الإسعاف، وإعلان الطوارئ بغرف العمليات والتي تعمل علي مدار اليوم لتلقي البلاغات المواطنين، ومواجهة أي حالات طارئة.

أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزيتها لعيد الأضحى بـ193 مسجد و9 ساحات لصلاة العيد

في سياق آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، عن جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تخصيص 193 مسجدًا و9 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المحافظة.

وأكد الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر عن تخصيص وتجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، بالإضافة الي تواجد إمام بكل مسجد وإمام وآخر بديل، موجهًا شكره للوحدات المحلية والجهات المختصة عن الجهد المبذول من أعمال نظافة وتطهير محيط المساجد، مؤكدًا أن التنسيق مستمر بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

وأعلن مدير أوقاف البحر الأحمر عن خطة توزيع الخطباء والأئمة على المساجد وتحضير عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع أيطارئ كما تم توفير الفرش اللازم لساحات ومساجد العيد.

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