الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة دهس سيدة بأكتوبر

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

تباشر النيابة العامة باكتوبر، التحقيق في واقعة دهس سيدة بمدينة أكتوبر وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث.

سرعة جنونية.. تفاصيل الحادث

وكانت دهست سيارة سيدة  أمس الأربعاء، أمام هايبر وان بمدينة السادس من أكتوبر، خلال عبورها الطريق، حيث كانت تسير بسرعة جنونية، مما أسفر عن مصرعها، وفر قائدها هاربًا وأصيبت السيدة بعدة إصابات وتم نقلها إلى المستشفى، وفارقت الحياة عقب وصولها.

وأكد شهود عيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية على طريق المحور، وأمام مدخل الشيخ زايد اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أفقده التحكم في السيارة ودهس السيدة أثناء عبورها الطريق، وفر هاربًا.

النيابة العامة مدينة أكتوبر مدينة السادس من أكتوبر هايبر وان

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