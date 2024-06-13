الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: مجموعة السبع أكثر اتحادا بشأن عدة قضايا القدرة الصناعية للصين

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قال البيت الأبيض، إن قادة مجموعه السبع أكثر اتحادا بشأن القضايا الرئيسية خاصة ما يتعلق بالقدرة الصناعية للصين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

أبرز القضايا التي ستركز القمة على مناقشتها

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة 6 جلسات عمل حول إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

مجموعة السبع البيت الأبيض القدرة الصناعية للصين حركة الملاحة في البحر الأحمر الأزمة الأوكرانية الحرب الاسرائيلية على غزة الأوضاع في فنزويلا الأوضاع في ليبيا التعاون مع إفريقيا الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة

حريق فى مصفاة نفط ببلدة الكوبر جنوب غرب أربيل بالعراق (بث مباشر)

تناقش الحرب على غزة.. انطلاق قمة مجموعة الـ7 فى إيطاليا اليوم

وزير مالية الاحتلال يُطالب بوقف المفاوضات وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة فى غزة

العراق: البنى التحتية لقطاع غزة دُمرت بشكل متعمد

"السودانى" يؤكد ضرورة إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى

السودانى: بربرية العدوان الإسرائيلى تسببت فى تفاقم الوضع الإنسانى والاقتصادى بغزة

الأمين العام للأمم المتحدة يقدم التعازى لموظفى "أونروا".. ويطالب بمحاسبة المسئولين

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل