البيت الأبيض: مجموعة السبع أكثر اتحادا بشأن عدة قضايا القدرة الصناعية للصين

قال البيت الأبيض، إن قادة مجموعه السبع أكثر اتحادا بشأن القضايا الرئيسية خاصة ما يتعلق بالقدرة الصناعية للصين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

أبرز القضايا التي ستركز القمة على مناقشتها

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة 6 جلسات عمل حول إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.