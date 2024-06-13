الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

 


قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصرين - النموذج الأخضر "، والتي تضم ١٨٠ عمارة مقسمة إلى ١١٤ عمارة نموذج ٤ وحدات بالدور، وكذلك ٦٦ عمارة نموذج ٣ وحدات بالدور بإجمالي ٣٩٢٤ وحدة بالحى الـ١٣، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار متابعة تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية، والتي منها مشروعات المرافق والإسكان.

وفي جولته، اطَّلع الدكتور أحمد إسماعيل، على أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، وأيضًا أعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات.

كما تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها، ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع حتى يحقق نموذج الإسكان الأخضر أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث إنه أحد المشروعات التي تحقق الاستدامة.

 

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تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي 

 

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، البدء في تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315مم لخط مياه لتغذية الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم.

كما تم التنبيه على الشركة المنفذة  بضرورة مراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ كاملة بالاضافة  لسرعة تنفيذ أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي لتسليم قطع الأراضي للمواطنين التي تم توفيق أوضاعهم بملف التقنين الخاص بالمدينة 

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، حرص جهاز المدينة الدائم على إنجاز كافة المشروعات التنموية القومية الهامة مثل وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " في أسرع وقت، حرصًا على تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيقًا للدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة

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جهاز المدينة سكن لكل المصريين جهاز العبور الجديدة - وزير الإسكان أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية

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