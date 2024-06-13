الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوليفان: يتعين على العالم تشجيع "حماس" على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود

سوليفان
سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه يتعين على العالم تشجيع حركة حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه.

حماس إسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان بايدن الرئيس الامريكي

مواد متعلقة

حريق فى مصفاة نفط ببلدة الكوبر جنوب غرب أربيل بالعراق (بث مباشر)

تناقش الحرب على غزة.. انطلاق قمة مجموعة الـ7 فى إيطاليا اليوم

وزير مالية الاحتلال يُطالب بوقف المفاوضات وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة فى غزة

العراق: البنى التحتية لقطاع غزة دُمرت بشكل متعمد

"السودانى" يؤكد ضرورة إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى

السودانى: بربرية العدوان الإسرائيلى تسببت فى تفاقم الوضع الإنسانى والاقتصادى بغزة

الأمين العام للأمم المتحدة يقدم التعازى لموظفى "أونروا".. ويطالب بمحاسبة المسئولين

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف بالموافقة على خطة بايدن

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل