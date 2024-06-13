سوليفان: يتعين على العالم تشجيع "حماس" على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه يتعين على العالم تشجيع حركة حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار، والهدف هو كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه.