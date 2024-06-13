التحقيق مع شاب بتهمة سب فتاة داخل ميكروباص في البساتين

تباشر النيابة العامة بالمعادي التحقيق في واقعة تعرض شاب لفتاة بالسب والشتم أثناء استقلالها ميكروباص بالبساتين، واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغة.

وقالت الفتاة إنها اعتادت على استقلال سيارة تابعة لشركات التوصيل يوميًا إلى عملها تجنبًا لحدوث أي مضايقات لها، بينما قررت اليوم توفير مبلغ من المال مقابل استقلال سيارة أجرة من الموقف الخاص بمنطقة المعادي وبعد مرور فترة زمنية لاحظت يد شخص تلامس جسدها وعندما طلبت منه الابتعاد عن الكرسي الخاص بها تفاجئت بشاب آخر يسبها ويعتدي عليها لفظيا وقامت بتصويره".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب وقالت إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعدي شاب على فتاة أثتاء استقلالها لسيارة ميكروباص بالطريق في البساتين، وبفحص الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المتهم والقبض عليه مقيم بمحافظة القليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وكانت الفتاة نشرت منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستنجد فيه بالأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بالاعتداء عليها، وقامت بتسجيل فيديو له، وحررت محضر داخل قسم شرطة البساتين وسرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.