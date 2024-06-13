الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع شاب بتهمة سب فتاة داخل ميكروباص في البساتين

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة بالمعادي التحقيق في واقعة تعرض شاب لفتاة بالسب والشتم أثناء استقلالها ميكروباص بالبساتين، واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغة.

وقالت الفتاة إنها اعتادت على استقلال سيارة تابعة لشركات التوصيل يوميًا إلى عملها تجنبًا لحدوث أي مضايقات لها، بينما قررت اليوم توفير مبلغ من المال مقابل استقلال سيارة أجرة من الموقف الخاص بمنطقة المعادي وبعد مرور فترة زمنية لاحظت يد شخص تلامس جسدها وعندما طلبت منه الابتعاد عن الكرسي الخاص بها تفاجئت بشاب آخر يسبها ويعتدي عليها لفظيا وقامت بتصويره".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاب وقالت إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعدي شاب على فتاة أثتاء استقلالها لسيارة ميكروباص بالطريق في البساتين، وبفحص الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المتهم والقبض عليه مقيم بمحافظة القليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وكانت الفتاة نشرت منشورًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستنجد فيه بالأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بالاعتداء عليها، وقامت بتسجيل فيديو له، وحررت محضر داخل قسم شرطة البساتين وسرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.

النيابة العامة المعادى البساتين

مواد متعلقة

"مفيش فلوس أمام روح إنسان".. لماذا تنازلت أرملة ضحية عصام صاصا عن حقه؟

ماذا طلب دفاعه من المحكمة؟.. كواليس جلسة محاكمة عصام صاصا

بدء جلسة محاكمة عصام صاصا.. ودفاعه يطلب رفع أمر ضبطه وإحضاره

الحبس 6 أشهر لخادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في باب الشعرية

تحقيقات موسعة في فيديو سب شاب لفتاة بعد تحرش مسن بها في ميكروباص

إحالة ربة منزل ضربت ابن شقيقتها حتى الموت إلى الجنايات

"قرصه من جنبه".. القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب وابن الصعيد

كل حاجة حرام.. المرأة كلمة السر فى شذوذ "سفاح التجمع"

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

"الصناعة" توقف مجموعة من الشركات عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبى

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قرار عاجل من النيابة بحق عصابة الضباط المزيفة بأكتوبر

"حماس" تكشف عن جميع طلباتها فى "تعديل المقترح الأمريكى"

آخر تطورات قضية شقيق كهربا ورضا البحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل