محافظ أسوان: تكثيف جهود توعية تحفيز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى على ضرورة تكثيف جهود التوعية لتحفيز وتشجيع المواطنين من أصحاب المخالفات المتنوعة بأهمية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية، داخل المراكز التكنولوجية الـ 10 بمختلف المراكز والمدن.

تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح

وأكد اللواء أشرف عطية أنه توجد توجيهات مباشرة لمسئولى المحليات لمواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

وجاء ذلك فى ظل الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتجنيب المخالفين للعقوبات التى ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية لكل مواطن من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، ووفقًا للمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان نعمل جاهدين كفريق عمل متكامل لتحقيق مستويات متقدمة من الإنجاز بهذا الملف الهام والحيوى لإستثمار ما تتميز به المحافظة من السرعة فى تسليم شهادات البيانات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين من أبناء المحافظة عبر المراكز التكنولوجية، وذلك منذ فتح باب التقدم في 7 مايو الماضي، وهو وهو ما ساهم بدوره فى سرعة إنهاء الإجراءات للمتقدمين فى سهولة ويسر.