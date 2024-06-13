قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة لتحفيز التجارة بين مصر والوكالة الأمريكية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

(مادة وحيدة ) ووفق على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ). عبد الفتاح السيسي.

كان قد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ (الموافق 19 مارس سنة 2024 م). اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم ( ٠٣٠٠ - ٢٦٣ ) التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) بتاريخ 27/9/2023 التعديل السابع المؤرخ: 27/9/2023 لاتفاقية المساعدة الموقعة فى ۳۰ سبتمبر ٢٠١٤ بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع. أو المتلقى) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) (المعدلة «اتفاقية مساعدة»). قسم (۱) - التعديل: تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي:

(أ) مادة (3): بند 3-1 تعدل المادة (3) بند ۳ - ۱ (أ) بحذف عبارة «مائة وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وعشرون دولارًا أمريكيًا ١٧٤٣٣٧٦٢٦ دولارًا أمريكيًا)»، ويحل محلها عبارة « مائتان وواحد مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون دولارًا أمريكيًا (۲۰۱۳١٥٤٣٠ دولارًا أمريكيًا )».

(ب) مادة (3): يحذف بالكامل بند ۳- ۱ (ب) ويحل محلها «(ب) إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية إجمالى مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقديرية لتحقيق الهدف هو «مائتان وواحد مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون دولارًا أمريكيًا (۲۰۱۳١٥٤٣٠ دولارًا أمريكيًا )».

(ج) المرفق رقم 1-1 يحذف بالكامل (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) لملحق اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم ١-١ من (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

قسم (2) - لغة التعديل: هذا التعديل محرر باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. قسم (3) - الاتفاقية بالكامل: بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام. قسم (4) - السريان: يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها.

قسم (5) - التصديق: تتولى ج.م.ع. اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق. وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلا من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه.

واكدت مذكرة وزير التنمية المحلية قرار وزير الخارجية رقم 19 لسنة 2024 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 19/3/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/3/2024 ؛ قرر: (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.