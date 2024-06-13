الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 في حادث تصادم أعلى نفق الفريق سعد الدين الشاذلي

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى نفق محور الفريق سعد الدين الشاذلي تجاه المطار بالقاهرة، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية تفاصيل الحادث، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى نفق محور الفريق سعد الدين الشاذلي، للقادم من السلام تجاه المطار، أسفر هذا الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، مدعمين بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية رفع اثار الحادث لعودة حركة سير المركبات إلى طبيعتها.

حادث تصادم الفريق سعد الدين الشاذلي المطار القاهرة نقل المصابين المستشفى

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